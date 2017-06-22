Петербуржец на эвакуаторе похищал машины и сдавал в металлолом

Петербуржец зарабатывал на жизнь продажей запасных частей автомобилей, которые экспроприировал у горожан. Со стороны казалось, что машины эвакуируют за неправильную парковку. Оценку криминальному бизнес-таланту даст суд.

Как сообщили 22 июня в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, в марте прошлого года мужчина на личном эвакуаторе приехал к дому №35 по 7-й Советской улице, откуда забрал отечественный автомобиль, отвез на улицу Фучика, где разобрал его на составляющие и сдал все в пункт приема металлолома.

Через год он снова отправился на дело и эвакуировал припаркованную у дома №2 по Евгеньевской улице иномарку, которую постигла та же участь.

Преступный заработок составил более 400 тысяч рублей. Ущерб потерпевшим автовладельцам обвиняемый возместил. Материалы уголовного дела о кражах переданы в суд.