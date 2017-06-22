Пенсионеров и бюджетников приМИРят

С 1 июля пенсионеры, работники бюджетной сферы и студенты, желающие получать деньги от государства на карту, должны оформлять в российских банках только «национальные платежные инструменты» – карты «МИР».

В ближайшие годы на отечественный «пластик» придется перейти и действующим пользователям иностранных продуктов (VISA, MasterCard и иных), получающим средства из бюджета. Такие меры призваны защитить россиян от западных санкций, но на практике приведут к дополнительным хлопотам.

Необходимость в создании собственной системы платежных карт возникла весной 2014 года. Присоединение Крыма стало поводом для применения санкций против России, в том числе со стороны США, в которых зарегистрированы популярные платежные системы (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club и другие). В частности, 21 марта того года по указанию федерального казначейства были заблокированы карты всех клиентов ОАО «Акционерный банк «Россия», «Северный морской путь», Инвесткапиталбанк, «Финсервис» и Собинбанк.

Слоган Национальной системы платежных карт (НСПЦ) – «Свободна от внешних факторов, создана в России».

«Карта «МИР» – это не монополия и не попытка захватить рынок, – говорит заместитель директора департамента регулирования расчетов Банка России Андрей Шамраев. – Мы уважаем международные платежные системы, но должны обеспечивать суверенитет в платежной системе. Это такой же стратегический вопрос, как железные дороги и аэропорты. За бюджетные средства государство вправе устанавливать соответствующие требования. Все банки имеют равный доступ, а граждане вправе получить карту в любом банке».

Федеральный закон, ограничивающий использование международных платежных систем, вступит в силу с 1 июля. Он затронет всех государственных служащих, работников любых государственных и муниципальных органов, учреждений (в том числе школ, больниц, поликлиник и так далее), а также получателей государственных стипендий, пенсий и иных социальных выплат из Пенсионного фонда РФ. Исключение сделано только для постоянно проживающих за границей, а также получателей единовременных или осуществляемых реже одного раза в год выплат. Такая оговорка позволит не открывать «МИР» для зачисления материнского капитала, возврата налогов и в ряде иных случаев.

С 1 июля при открытии счетов для получения бюджетных зарплат и выплат отечественные банки вправе выдавать только карты «МИР». Для существующих владельцев карт VISA и MasterCard, в том числе успевших открыть счета до конца июня, установлен переходный период. Так, пенсионеры и находящиеся в отставке судьи должны сделать выбор в течение трех лет. По логике авторов «МИРовой» реформы, за это время у полученных до 1 июля карт иностранных платежных систем закончится срок действия, и пенсионер вынужден будет обратиться в банк и определиться: оформить «национальный платежный инструмент» или вообще отказаться от пластиковых продуктов. Во втором случае пенсия будет зачисляться на счет, а «несогласный» сможет снимать ее только наличными. Альтернативный вариант – открыть второй счет, оформить на него обычную VISA или MasterCard и дать поручение банку переводить на нее все поступления. Большинство кредитных организаций за такую операцию не взимает комиссию.

Бюджетникам и студентам для получения «МИРа» предоставлен всего один год. Уже с 1 июля 2018 года банкам запрещено зачислять такие зарплаты и стипендии на привязанные к международным картам счета.

По словам Андрея Шамраева, новый закон не навязывает получение карты – пенсионеры и бюджетники, не желающие использовать национальный платежный инструмент, вправе открыть счет без привязки какого-либо пластика вообще. Не исключено, что подавляющее большинство граждан особой категории выберут именно такой вариант получения денег из бюджета и ПФР: исследования ВЦИОМ свидетельствуют, что «национальный платежный инструмент» готов использовать только каждый пятый россиянин, тогда как почти две трети опрошенных лично получали какие-либо бюджетные выплаты.

А вот банки позитивно оценивают принятый закон и не видят проблем: «Мы обеспечим зарплатных клиентов-бюджетников картами «МИР» до 1 июля 2018 года и осуществим замену действующей карты на карту на базе НСПК пенсионерам к 1 июля 2020 года, как этого требует законодательство, – утверждает директор департамента розничного бизнеса Банка ВТБ24 Вениамин Полянцев. – При реализации требований регулятора мы будем стремиться к тому, чтобы большинство клиентов, получающих выплаты из российского бюджета, изначально получали карты «МИР». Мы рассматриваем варианты информирования клиента с помощью SMS-уведомлений, по электронной почте или с помощью звонка оператора». Тогда как в Ситибанке убеждены, что у их целевой аудитории карта «МИР» не будет популярна. «Поэтому нам сложно сделать какие-то выводы относительно тенденций», – пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Дорогой «МИР»

По закону кредитные организации обязаны предложить госслужащим, пенсионерам и иным получателям бюджетных средств как минимум один вариант карты НСПК с бесплатной выдачей, обслуживанием и возможностью получать наличные в собственных кассах или банкоматах. Комиссии за другие услуги или по картам более высокого уровня (в том числе премиальным) не должны превышать установленных для международных платежных систем тарифов.

На практике такие требования выполняются пока частично. Например, Сбербанк России уже выпускает «Пенсионную карту МИР» с бесплатным обслуживанием, но получить ее могут только пенсионеры. Кроме того, уже с третьего месяца за SMS-извещение будет взиматься комиссия. Всем иным предлагается только «Классическая карта МИР», использование которой обойдется почти в полторы тысячи рублей в год (включая SMS-извещение). Банк ВТБ24 бесплатно выдает карты «МИР» категории «Классические» при условии получения зарплаты или иных зачислений на сумму не менее 15 тысяч рублей в месяц, но более 700 рублей ежегодно будет взиматься за информирование о совершаемых операциях.

Кроме того, выпускаемые на сегодняшний день «национальные платежные инструменты» пока не позволяют использовать бесконтактные технологии платежей (PayWave), а у большинства банков нельзя ввести индивидуальные лимиты на снятие наличных и проведение иных операций. Кроме того, карты только с логотипом «МИР» не работают за пределами России. Альтернативный вариант – получить так называемую кобейджинговую карту с двумя логотипами: специальные соглашения уже заключены с международными платежными системами MasterCard (Maestro) и JCB.

«Необходимо найти эффективные для развития системы платежей инструменты, а с учетом глобализации они должны использоваться не только внутри, но и за рубежом. У нас есть технология кобейджинга, позволяющая использовать карту «МИР» за границей. Мы намерены вместе с российскими властями усовершенствовать услуги, которые мы предоставляем держателям карт», – заявил журналисту «Фонтанки» генеральный советник в Европе системы MasterCard Грегуар Тибо.

Правда, пока, по данным самой НСПК, доля таких карт ничтожна. В Санкт-Петербурге «МИР-Maestro» можно оформить в Газпромбанке и МТС-банке, причем последний обещает бесплатный выпуск и обслуживание. Правда, получить двухсистемный пластик можно только в рамках зарплатного проекта. То есть бюджетник или студент должен уговорить работодателя (государственную организацию) или вуз перейти на обслуживание в этот коммерческий банк.

Предприниматель всегда не прав

Но более всего новый закон ударит по участникам потребительского рынка – магазинам, кафе и иным, в том числе малому бизнесу. На сегодняшний день принимать пластиковые карты обязаны организации с годовой выручкой более 120 млн рублей, тогда как вступающие в силу с 1 октября 2017 года поправки распространяют такие требования на компании и индивидуальных предпринимателей, зарабатывающих даже 40 млн в год. Исключение составляют торговые точки с выручкой менее 5 млн в год или находящиеся в удаленных регионах, в которых нет надежного мобильного доступа в Интернет. Например, в Ленинградской области таковыми признаны почти триста населенных пунктов, включая города Новая Ладога, Каменногорск, Высоцк, Приморск, Томачево и Синявино, поселки Токсово, Колтуши, Усть-Луга, Любань и многие другие.

В обязательном порядке принимать «МИР» придется, в частности, всем перевозчикам. Для этого в петербургских автобусах и троллейбусах начнут устанавливать соответствующие валидаторы. «Пассажиравтотранс» оказался пионером. C 8 июня перевозчик запустил совместно с Газпромбанком проект модернизации оборудования. В каждом автобусе к августу появится один валидатор, который сможет принимать банковские карты — в том числе, системы «Мир». Начал ПАТ с маршрутов №39 и №39Э, которые везут болельщиков Кубка Конфедераций из Пулково и обратно.

Павел Нетупский