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22.06.2017 11:49

Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»

Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»

Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».

Организации займут помещения площадью 700 кв. м на третьем этаже здания. Среди занимаемых площадей – современный конференц-зал и переговорная комната.

Старинный особняк на Невском,68 восстановлен и отреставрирован «Группой ЛСР» в 2015 году. Здание на Невском, 68 находится в собственности «Группы ЛСР». Часть площадей используется для собственных нужд компании, часть – сдается в аренду. Общая площадь пятиэтажного здания – 8,6 тыс. кв. м, предусмотрена подземная парковка на 26 автомобилей. На первом этаже находится офис продаже «Группы ЛСР», на втором – департамент по работе с клиентами. В здании 7361,9 кв. м реализуется в аренду. На сегодняшний день здесь полностью сданы площади к аренде на первом, втором, третьем и шестом  этажах, а также часть площадей на четвертом и пятом  этажах. В аренду также сдается подземный паркинг.

На сегодня арендаторами площадей в здании уже стали Банк «Санкт-Петербург», «СитиБанк» и другие арендаторы.


Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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