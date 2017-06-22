ВЦИОМ: Россияне сомневаются в возможности войны, но не в готовности армии

Жители России всё меньше боятся нападения на страну извне, считают социологи. Если же вторжение всё-таки случится, российская армия сможет дать достойный отпор врагу, считают сограждане.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 22 июня, больше половины (53 процента) россиян полагают, что сейчас стране никто не угрожает, и опасности военного вторжения нет.

Нападения внешнего врага ждут 38 процентов, в большинстве это женщины. Однако спрогнозировать, насколько масштабными будут военные действия, они не могут. Часть видят угрозу в локальном конфликте (45 процентов), чуть меньше (41 процент) уверены, что бои будут идти по всем границам. Остальные не определились.

Впрочем, судя по данным опроса, уровень тревожности россиян падает. Ещё месяц назад возможное нападение беспокоило 42 процента населения, а два года назад опасность войны ощущали 68 процентов опрошенных. Для сравнения, в существование внешнего врага, который стягивает войска к границам, в 1990 году верили 13 процентов жителей страны.

Зато, как вычислили социологи, крепнет вера в мощь российской армии. В 90-м при уверенности в твёрдости границ, в эффективность войск верил только каждый двадцатый. Два года назад военную силу России положительно оценили уже 32 процента опрошенных. В этом году 36 процентов сограждан признают Вооружённые силы РФ самыми боеспособными в мире. Ещё 47 процентов отказывают российским военным в первенстве, но соглашаются, что армия страны соответствует мировым стандартам.