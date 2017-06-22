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22.06.2017 11:37

В малоэтажный финский городок Юттери теперь ведет Вознесенское шоссе

В малоэтажный финский городок Юттери теперь ведет Вознесенское шоссе
Юттери

В малоэтажный финский городок Юттери, который строится Ленстройтрестом в Колпино, теперь ведет Вознесенское шоссе: постановлением правительства Санкт-Петербурга № 474 от 16.06.2017 года «О возвращении исторических наименований проездам в Колпинском районе Санкт-Петербурга» Лагерному шоссе вернули название, которое оно носило до революции.

– С предложением вернуть Лагерному шоссе историческое название Ленстройтрест обратился в администрацию Колпинского района еще в 2013 году, когда только начиналась работа над Юттери, – сказал генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. – До 1918 года эта улица называлась Вознесенской – по наименованию села Вознесенское (Корчмино), в которое вела.

Он добавил, что о сельце Вознесенское и о его первом владельце, сподвижнике Петра I, выдающемся русском военном инженере, конструкторе, гидрографе Василии Дмитриевиче Корчмине, многие уже забыли. Тогда как память об Усть-Ижорском лагере императорского саперного батальона, в честь которого в 1918 году было названо Лагерное шоссе, сохраняется еще, как минимум, в названиях поселков Саперный и Понтонный.

Кроме того, по его словам, со словом «лагерное» связаны весьма печальные страницы новейшей истории России, так что возвращение Вознесенскому шоссе дореволюционного названия можно только приветствовать.

Денис Заседателев отметил, что переименование Лагерного шоссе в Вознесенское не доставит неудобств жителям первой очереди Юттери, введенной в эксплуатацию весной 2016 года. Юридические адреса уже заселенных домов квартала относятся к Понтонной улице, подчеркнул он.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»
 


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