«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа

Переговоры спортивного директора «Ромы» Мончи с представителями «Зенита» по поводу трансфера защитника Костаса Маноласа пройдут в четверг, 22 июня, в Германии.

Как сообщает Il Tempo, Мончи принял решение выслушать предложение петербургской команды после встречи с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой и главным тренером Эусебио Ди Франческо.

Переговоры будут вестись не только по Маноласу. «Зенит» также намерен включить в сделку полузащитника Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что «Рома» готова отпустить обоих футболистов за 60 млн евро.

Напомним, самому предложил Маноласу «Зенит» предложил двукратное увеличение зарплаты — до 5 млн евро .