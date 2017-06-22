«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа
Переговоры спортивного директора «Ромы» Мончи с представителями «Зенита» по поводу трансфера защитника Костаса Маноласа пройдут в четверг, 22 июня, в Германии.
Как сообщает Il Tempo, Мончи принял решение выслушать предложение петербургской команды после встречи с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой и главным тренером Эусебио Ди Франческо.
Переговоры будут вестись не только по Маноласу. «Зенит» также намерен включить в сделку полузащитника Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что «Рома» готова отпустить обоих футболистов за 60 млн евро.
Напомним, самому предложил Маноласу «Зенит» предложил двукратное увеличение зарплаты — до 5 млн евро .