Из-за долгов летом 2017-го не попадут за рубеж 1,6 миллиона россиян

В Федеральной службе судебных приставов в преддверии высокого летнего сезона посчитали, скольким россиянам из-за неоплаченных долгов закрыт выезд за рубеж.

Как рассказал СМИ глава ФССП Дмитрий Аристов, ограничения на выезд действует в отношении 1,6 миллиона россиян. В службе уже приняли меры по упрощению процедуры погашения долгов, а соответственно и исключения их из списка невыездных. Например, как писала «Фонтанка», мобильные пункты, где можно расплатиться с долгами, появились в аэропортах России, в том числе, в Пулково. .

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами с 2005 года. Первично постановление об ограничении выносится на полгода, но затем может неоднократно продлеваться. В списке невыездных можно оказаться уже за 10 тысяч неоплаченного долга.

В апреле 2015 года ФСПП оценивала число невыездных россиян-должников в 700 тысяч человек.