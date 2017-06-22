Ипотечная ставка на объекты «Строительного треста» снижается до 9,5%

«Газпромбанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,5% годовых.

Согласно условиям акции «Газпромбанка», ставка 9,5% действует при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос в рамках акции должен составлять 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 30 лет. В случае если сумма кредита будет менее 12 млн рублей, ипотечная ставка для строящихся объектов составит 10,25% годовых, для готовых – 9,9%.

Ипотечное кредитование от «Газпромбанка» доступно покупателям квартир в строящихся жилых комплексах: OSTROV на Петровском острове, «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, «Пляж» в Сестрорецке, а также во всех сданных домах.

Справка о компании АО «Строительный трест»

