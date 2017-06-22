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22.06.2017 11:20

Ипотечная ставка на объекты «Строительного треста» снижается до 9,5%

Ипотечная ставка на объекты «Строительного треста» снижается до 9,5%
«Строительный трест»

«Газпромбанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,5% годовых.

Согласно условиям акции «Газпромбанка», ставка 9,5% действует при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос в рамках акции должен составлять 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 30 лет. В случае если сумма кредита будет менее 12 млн рублей, ипотечная ставка для строящихся объектов составит 10,25% годовых, для готовых – 9,9%.

Ипотечное кредитование от «Газпромбанка» доступно покупателям квартир в строящихся жилых комплексах: OSTROV на Петровском острове, «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, «Пляж» в Сестрорецке, а также во всех сданных домах.

Справка о компании АО «Строительный трест»
 


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Членов «Объединения строителей СПб» оперативно избавили от доплат
Сорок пять строительных компаний – членов СРО А «Объединение строителей СПб», избавлены от необходимости доплачивать деньги в фонд обеспечения договорных обязательств при повышении их уровня ответственности.
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»
21.06.2017 15:42
«Объединение строителей СПб» направило документы на подтверждение статуса СРО в Ростехнадзор
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