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22.06.2017 15:09
2 Комментариев

Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»

Муниципальный депутат Кунгуров тайно сел в Кресты, но 23 июня намерен освободиться. Он мнит себя жертвой ФСБ и соратником влиятельного Юрия Молчанова. Репутация бывшего вице-губернатора Петербурга зависит от Горсуда.
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
скриншот с сайта mogavan.ru

Санкт-Петербургский городской суд в пятницу рассмотрит жалобу муниципального депутата Тимофея Кунгурова на 1,5-летний приговор за попытку мошенничества. Его жертвой считаются строители, возводившие элитный жилкомплекс «Гранвиль». Он фактически принадлежит Юрию Молчанову. Если Горсуд оставит приговор в силе, в Петербурге снова пройдут выборы.

Незапятнанным после выборов-2014 Кунгуров пробыл месяц. Его задержали сотрудники УФСБ. Следственный комитет предъявил обвинение в попытке смошенничать – депутат якобы взял 500 тысяч рублей под обещание решить проблему с  приставами, которые заблокировали стройку на Васильевском острове. Следователи записали признательные показания, отпустили под подписку и о Кунгурове благополучно забыли. 

Дело казалось мелким, сайт муниципального образования «Гавань» бодро рапортовал об исполнении депутатом полномочий. Уголовное преследование – не повод сносить народного избранника. Только вступивший в силу приговор.

Кунгурова на следствии попутал бес, не иначе. Позже судье Октябрьского суда Керро он предложил списать в утиль его прежнее покаяние.

«Я, ваша честь, расскажу как есть», – собрался он с духом.

Стройка на острове была непростая. 54-квартирный жилкомплекс «Гранвиль» премиум-класса на берегу Невы (с видом на Исаакий и Благовещенский мост) принадлежит структурам бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова (2004 – 2012). Управляющей компанией выступало ООО «Соло» (45 % принадлежит Молчанову), подрядной организацией был выбран «Артстрой+».

2014 год выдался непростым для «Гранвиля». Весной остановки строительства требовал КГИОП, летом суд заблокировал деятельность подрядчика за гастарбайтеров-нелегалов, приставы ходили на площадку как на работу, градозащитники во главе с депутатами ЗакСа Алексеем Ковалевым и Максимом Резником не давали проходу. А сроки поджимали. Квартиры будущим клиентам были обещаны к концу года.

В сентябре прошли выборы, и Молчанов получил союзника, утверждал на суде Кунгуров. Не сказать, что ровня, но мощь имелась. Кунгурову было 36, а он получил пять высших образований, статус адвоката палаты Ленобласти, угодья под Петербургом, юридическую контору и план. На горизонте уже виднелись выборы в Законодательное собрание.

«Я от знакомого узнал о проблемах бывшего вице-губернатора Юрия Молчанова, – говорил суду Кунгуров. – Его компания «Соло» имела правовой конфликт с группой депутатов ЗакСа Петербурга. Они вели информационную войну против стройки. Знакомый рассказал о перспективах знакомства с Молчановым, чтобы заручиться его административной и финансовой поддержкой на выборах в ЗакС в 2016 году, поскольку Молчанов является оппонентом Резника и Ковалева».

Кунгуров, судя по его словам, хотел сделать первый шаг навстречу мощным возможностям, и якобы заключался он в комплексной защите «Гранвиля» от нападок, с привлечением журналистов и IT-специалистов. За услугу депутат запросил гонорар 800 тысяч. Переговоры с владельцем «Артстрой+» Сергеем Шитовым сбили ценник до полумиллиона.

Владельцу «Артстрой+», кажется, не было дела до политических амбиций Кунгурова. Он усматривал банальную схему мошенничества: взять деньги под неисполнимые обязательства. Само собой, окружение Юрия Молчанова было поставлено в известность, но признаки заинтересованности (или хотя бы осведомленности) в деловом предложении Кунгурова отсутствовали. Шитов подключил ФСБ, 13 октября 2014 года депутата задержали при приеме 500 тысяч.

В компании «Артстрой+» на просьбу "Фонтанки" о комментарии сообщили об отсутствии пресс-службы. 

Максим Резник в разговоре с «Фонтанкой» вспомнил, что против него «со стороны Васильевского острова» действительно рассылались доносы, фамилия Кунгурова ему «что-то говорит». Алексей Ковалев признал, что на жилпроект Молчанова у него собран многотомник: «Я действительно не давал застраивать участок на Шмидта, требовал возбудить уголовное дело. Но я не уверен, что Молчанову требовалась защита от меня. Я с ним не общался по этому поводу и не знаю его позицию. Может, ему все равно на меня и мои действия».

"Фонтанка" писала в мае 2015 года, что в городской парламент поступило письмо от Кунгурова. Он потребовал лишить Максима Резника депутатского мандата. Одновременно муниципал написал в СК с просьбой проверить высказывание оппозиционера на одном из митингов. Подозрения в экстремизме вызвало мнение парламентария о том, что брата Алексея Навального Олега власть взяла в заложники. Письмо в Следственный комитет тогда помимо Кунгурова подписали муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" и депутат МО "Коломна" Валентина Шевченко, кандидат в муниципальные депутаты в МО "Екатерингофский" Валентина Михеева, а также сводный брат депутата ЗакСа Сергея Соловьева Антон Киселев, о чем заявлял Резник. Именно такой состав подписантов давал повод предполагать, что речь идет о политической борьбе, а вовсе не о бизнес-разборках.

Против Кунгурова дал показания его товарищ по фамилии Григорьев. Из них следовало: еще летом 2014-го адвокат говорил, что станет депутатом в Василеостровском районе и что есть проблемный строительный объект, на котором можно заработать.

К приговору подошли в ноябре 2016 года. От судьи Керро зависела репутация бывшего вице-губернатора. Признай она полмиллиона гонораром, злые языки сочли бы Молчанова интриганом. На судью влиял иерей Сергий Поковба, давший Кунгурову лестную характеристику: «Оказывает помощь в реставрации храмов, соблюдает заповеди Русской православной церкви, занимается строительством православного храма у деревни Большое Забородье в Ломоносовском районе».

Суд решил, что благочестие и корысть могут ходить рука об руку. 30 ноября 2016 года Кунгурова приговорили к полутора годам общего режима с двухлетним запретом на должности представителя власти в органах местного самоуправления, взяли под стражу в зале суда, поместили в Кресты и дали возможность подать апелляцию.

Как сообщили «Фонтанке» в адвокатской палате Ленобласти, статус Кунгурова прекращен с 31 января 2017-го. Он написал заявление по собственному желанию.

Депутатский призрак Кунгурова все еще бродит по муниципалитету. Он числится в списках, судя по сайту МО, осуществляет прием граждан по юридическим вопросам каждый вторник с 11 до 15 часов и председательствует в комиссии по законности. Но его тень все бледнее. В декларациях о доходах за 2016 год депутатов МО «Гавань» Кунгуров отсутствует.

Правом апелляции Тимофей Владимирович воспользовался. 23 июня Санкт-Петербургский горсуд пересмотрит дело. Кунгуров настоял на личном присутствии. Его привезут из СИЗО.

Если приговор вступит в силу, с Кунгурова должны досрочно снять полномочия. По федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав это влечет дополнительные выборы, если в округе замещено менее двух третей мандатов.

«Гавань» состоит из двух округов – 17-го и 18-го. Они дали муниципальному совету по пять депутатов. Кунгуров избирался по 17-му. По тому же была избрана политик Нелли Вавилина. Но она отказалась от мандата, по ее выражению, «в знак протеста против админресурса и тотальных фальсификаций в пользу таких, как Кунгуров». При отлучении подсудимого депутатов в «Гавани» от 17-го округа останется трое. А это меньше двух третей. Придется проводить дополнительные выборы.

Напомним, что чаще всего в СМИ фамилия адвоката и депутата Кунгурова до его задержания мелькала в 2010 – 2011 годах, когда он, будучи руководителем садоводческого некоммерческого партнерства «Покровское», решился на строительство поселения в поселке Оржицы, центром которого был бы храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы и монастырский приход Иоанна Кронштадтского. Его оппоненты из руководства администрации МО «Оржицкое сельское поселение» утверждали, что речь идет не о религиозном объекте, а о строительстве закрытого коттеджного поселка. Кунгуров же заявлял о том, что в его «Покровском» будут военно-патриотический музей и художественная школа, культурно-спортивный центр, детско-юношеская обсерватория и конюшня, спортивные площадки для детей и взрослых. Все закончилось 14 июня 2011 года, когда во дворе дома по Старо-Петергофскому проспекту загорелся автомобиль Volvo XC-90Z, принадлежавший адвокату Тимофею Кунгурову. Говорят, что после этого инцидента, виновных в котором так и не нашли, адвокат перестал приезжать в «Покровское».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
dddmmm
22 июня 2017 г. 16:10
Таких жуликов пруд пруди.
Udel
22 июня 2017 г. 15:20
Договор был? И расписка...
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