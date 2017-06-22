В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей.

Поддерживая социально значимые проекты, связанные с развитием спорта, культурных мероприятий, благотворительности и общественных инициатив, в честь 25-летнего юбилея ФОРА-БАНК выступает Генеральным спонсором регат «Who is who».

ФОРА-БАНК

На протяжении 25 лет работы на рынке финансовых услуг ФОРА-БАНК зарекомендовал себя как надежный партнер, динамично развивающийся, ставящий цели и достигающий результатов. Движение вперед – основной принцип бизнес-стратегии ФОРА-БАНКА.

Подтверждая принципы социально ответственного бизнеса, вовлекая в свои инициативы клиентов и партнеров, ФОРА-БАНК ждет участников парусных регат в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве.

ФОРА-БАНК 25 лет. Выигрываем вместе!