В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

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14:09 22.06.2017
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13:23
«Обухово» открыто после проверки
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13:56
Сейм Польши принял закон о сносе памятников бойцам Красной армии
13:50
Экс-мэр финского города Вантаа сядет в тюрьму за взятки
13:39
Россиян призвали привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе
13:36
Директор «Воина-В» рассказал, как давал взятку экс-депутату Нотягу
13:34
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
13:23
«Обухово» открыто после проверки
13:22
Союзы строителей России написали Путину о повальных неплатежах
13:18
Общественный совет ГУ МВД хочет закрыть Марсово поле для митингующих
13:12
Эрмитажный кот Ахилл отдал победу Австралии в матче с Камеруном
13:02
СМИ: Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в итальянский клуб
12:35
Ураза-байрам закроет Кронверкский проспект и вход на «Горьковскую»
12:30
Токсовский тоннель на развязке с КАД частично закроют на полтора года
12:24
КС: Добросовестный приобретатель не должен страдать из-за ошибки властей
12:20
Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:17
СМИ: На перехват самолета Шойгу поднимали польские F-16
12:02
Проект расширения Петрозаводского шоссе создадут до конца года
11:54
Петербуржец на эвакуаторе похищал машины и сдавал в металлолом
11:51
Главному архитектору Ленобласти Домрачёву предложили уйти в отставку
11:48
Сотрудник ФСБ лишился иномарки на охраняемой стоянке в Петербурге
11:41
По сериалу «Аббатство Даунтон» снимут фильм
11:41
ВЦИОМ: Россияне сомневаются в возможности войны, но не в готовности армии
11:36
«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа
11:29
Из-за долгов летом 2017-го не попадут за рубеж 1,6 миллиона россиян
11:18
Новый трейлер «Игры престолов» собрал свыше 6,5 миллионов просмотров
11:14
Частные дома дешевеют в России, но не в Петербурге
11:13
СМИ: Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может перейти в «Зенит»
10:59
Экс-совладельцу банка «Софрино» предъявлено обвинение в мошенничестве
10:51
За ограбление в Новодевяткино задержаны члены ОПГ
10:41
Петербурженка встретила мумию на чердаке дома
10:32
Трамп предложил оснастить стену на границе с Мексикой солнечными батареями
10:25
Петербурженка рассталась с ухажером, айфоном и отпуском в Таиланд
10:18
Два петербуржца попали в топ-50 госслужащих с наибольшими доходами
10:03
На Новочеркасском трамвай сошёл с рельсов
09:57
В Сертолово ребенка придавил упавший комод
09:49
В Австрии предложили закрыть детсады для мусульман
09:41
Американец похитил семью, чтобы ее члены сходили с ним по магазинам
09:33
На финских дорогах ожидаются "праздничные" пробки
09:25
Серебренников попросил зрителей рассказать Следкому о «Сне в летнюю ночь»
09:17
Во дворе на Пулковской обнаружили мёртвого без пальцев
09:09
На авторынке в Полюстрово нашли 4 кг наркотиков
09:01
Суд арестовал 7 квартир дочери задержанного главы Удмуртии
08:53
На Дунайском квартирный вор стал грабителем, повстречав хозяйку
08:45
Пентагон переплатил $94 млн за ненужную форму для полицейских в Афганистане
08:37
СМИ: Правительство РФ передумало распространять tax free на водку
08:29
Подчинённые: Тулеев рвется в бой
08:21
«Одноклассники» на Украине смогли обойти блокировку
08:13
На плавбазе в Приморье обнаружены два мертвых матроса
08:05
МОК пообещал России санкции за допинг на Олимпиаде в Сочи
02:45
В Петербурге представят "невероятную и правдивую" историю группы "Ленинград"
02:27
Киллиан Мерфи убьет “пражского мясника”
02:08
Неделя кукольного театра стартует в Петербурге
01:57
В кино покажут новый фильм Павла Чухрая
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В Петропавловской крепости в день начала войны зазвучит русская музыка
01:18
Люди и трансформеры вступят в решающую схватку
00:56
В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже
00:40
Петербургские рекламисты завоевали «Бронзового льва» на фестивале Cannes Lions
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Боевики взорвали соборную мечеть в Мосуле
00:07
Сбежавшего неделю назад срочника тайно ищут по всей Ленобласти
21/06
Главе штаба Навального Леониду Волкову полиция вручила повестку в прямом эфире
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22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
ФОРА-БАНК

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей.

Поддерживая социально значимые проекты, связанные с развитием спорта, культурных мероприятий, благотворительности и общественных инициатив, в честь 25-летнего юбилея ФОРА-БАНК выступает Генеральным спонсором регат «Who is who».

ФОРА-БАНК
ФОРА-БАНК

На протяжении 25 лет работы на рынке финансовых услуг ФОРА-БАНК зарекомендовал себя как надежный партнер, динамично развивающийся, ставящий цели и достигающий результатов. Движение вперед – основной принцип бизнес-стратегии ФОРА-БАНКА.

Подтверждая принципы социально ответственного бизнеса, вовлекая в свои инициативы клиентов и партнеров, ФОРА-БАНК ждет участников парусных регат в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве.

ФОРА-БАНК 25 лет.  Выигрываем вместе! 

 


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Новости компаний
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
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22.06.2017 11:53

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21.06.2017 15:22

ЖК «Золотая Долина» запустила акцию

Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
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ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53
Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками
Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
www.zolotaya-dolina.ru
21.06.2017 15:22
ЖК «Золотая Долина» запустила акцию
Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»
21.06.2017 13:53
УК «Новоселье» завершает строительство квартала «Гамма»
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» разрастается и в скором времени готов будет принять новых жильцов.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20
В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
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