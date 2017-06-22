СМИ: Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может перейти в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в переходе в петербургский клуб 21-летнего нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Как утверждает «Радио Каталонии», сумма сделки составит 20 миллионов евро — столько просят за игрока испанцы.

Манчини считает, что Мунир этих денег стоит и, по данным прессы, призвал руководство «Зенита» заплатить за футболиста указанную сумму.

Отметим, что прошлый сезон Мунир Эль-Хаддади отыграл на правах аренды в «Валенсии», за которую сыграл 34 матча (22 в стартовом составе), забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» истекает в 2019 году.

Ранее сообщалось, что еще одним новичком «Зенита» станет 21-летний защитник «Торино» (Италия) Кевин Бонифаци. Личную заинтересованность в трансфере игрока также проявил главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.