Экс-совладельцу банка «Софрино» предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство страхования вкладов (АСВ).

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого»,— приводит RNS сообщение АСВ.

Дмитрий Малышев работал в банке «Софрино» с 1996 года. При этом банковскую деятельность он совмещал с общественной, являясь президентом Федерации парусного спорта Московской области. В феврале прошлого года исполнительный директор федерации Елена Морозова сообщила, что общается с господином Малышевым только по электронной почте. Между тем сыщики не исключают, что Дмитрий Малышев мог покинуть пределы России.

Лицензия у банка «Софрино» была отозвана 2 июня 2014 года за утрату капитала и нарушение банковского законодательства. Во время проверки финансового состояния банка был обнаружен вывод активов «Софрино» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ликвидных активов кредитами организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 4,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы признал банк «Софрино» банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ, обратившееся затем в МВД и Генпрокуратуру.