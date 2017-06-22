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22.06.2017 10:59

Экс-совладельцу банка «Софрино» предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство страхования вкладов (АСВ).

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого»,— приводит RNS сообщение АСВ.

Дмитрий Малышев работал в банке «Софрино» с 1996 года. При этом банковскую деятельность он совмещал с общественной, являясь президентом Федерации парусного спорта Московской области. В феврале прошлого года исполнительный директор федерации Елена Морозова сообщила, что общается с господином Малышевым только по электронной почте. Между тем сыщики не исключают, что Дмитрий Малышев мог покинуть пределы России.

Лицензия у банка «Софрино» была отозвана 2 июня 2014 года за утрату капитала и нарушение банковского законодательства. Во время проверки финансового состояния банка был обнаружен вывод активов «Софрино» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ликвидных активов кредитами организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 4,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы признал банк «Софрино» банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ, обратившееся затем в МВД и Генпрокуратуру.

Источник: "Коммерсантъ"

Справка:

До 2012 года «Софрино» считался банком, близким к РПЦ, однако в 2012 году церковь выкупила долю в «Пересвете» и перевела туда свои активы из «Софрино», после чего у банка начались финансовые проблемы.

Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Долей в банке «Софрино» он владел через пять компаний — ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т», ООО «Элбин-М», ООО «Сиан-М» и ООО «Мекона-М». Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ. В частности, 2006 году ЖСК победила в 36 конкурсах, объявленных Минкультуры (ранее — Роскультура) на восстановление храмов, общий объем контрактов составил 60 млн руб.


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