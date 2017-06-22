Петербурженка встретила мумию на чердаке дома

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого в мумифицированном состоянии обнаружили в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что в четырёхэтажке на проспекте Обуховской Обороны, 15, обнаружен мёртвый человек, поступило в полицию 21 июня, около половины девятого вечера. Мужчина пролежал на чердаке так долго, что успел превратиться в мумию. Нашла его 46-летняя местная жительница.

Останки направили в морг, чтобы установить причину смерти.