Трамп предложил оснастить стену на границе с Мексикой солнечными батареями

Президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на американо-мексиканской границе. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в городе Сидар-Рапидс (штат Айова).

«У нас есть парочка уникальных идей, речь ведь о южной границе, там много солнечного света, тепла. Мы думаем построить своего рода солнечную стену, чтобы она генерировала энергию и окупала себя. Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше, и это ведь хорошо, верно?» — передает слова Трампа BBC News.

По его словам, об этой идее раньше не говорили.

«А неплохое воображение, да? Здорово? Это я придумал!» — похвастался публике американский президент.

Свои проекты по возведению стены на границе представили уже более 200 компаний, в том числе Gleason Partners из Лас-Вегаса: по их плану, при строительстве использовались бы сталь, цемент и солнечные батареи. Знал ли Трамп об этом проекте до начала выступления, не сообщается.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Возведение такой стены — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.