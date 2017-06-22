Петербурженка рассталась с ухажером, айфоном и отпуском в Таиланд

Жительница Петербурга сочла непозволительным поведение кавалера, который вынуждает возместить потраченные на неё деньги. Обиженная женщина попросила полицейских оценить прижимистость поклонника.

Как стало известно «Фонтанке», требования вернуть деньги вместо поздравлений с 31-м днём рождения жительница квартиры на Кондратьевском проспекте получила ещё 4 июня. Её 43-летний кавалер предъявил счёт на 120 тысяч за путёвку в Таиланд. Переложив расходы на именинницу, он заставил её дать письменное обещание расплатиться. Чтобы подкрепить расписку и гарантировать возврат долга, мужчина прихватил пару золотых колец, наручные часы и розовый iPhone 6S. При этом с залогом почти не ошибся: стоимость вещей оценили как раз в 125 тысяч.

Договориться с разочарованным кавалером, по всей видимости, женщина не смогла и 21 июня обратилась в полицию Калининского района.