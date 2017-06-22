Два петербуржца попали в топ-50 госслужащих с наибольшими доходами

Два депутата городского ЗакСа и федеральной Думы с корнями из Северной столицы стали героями рейтинга «Власть и деньги-2017» , ежегодно составляемого журналом Forbs. Ни один из участников не заработал менее 260 миллионов рублей.

Как сообщает Forbs 22 июня, в список пятидесяти попали госслужащие и народные избранники с самым большим семейным доходом, внесенным в декларацию за 2016 год. Суммарный заработок золотой полусотни превысил 35 млрд рублей, а у 10 человек он превысил миллиард.

В топ-50 попали и два петербуржца. На «счастливом» 13-м месте оказался самый богатый депутат ЗакСа Александр Рассудов, о благосостоянии которого уже писала «Фонтанка». Он заработал в 2016 году 776 миллионов, его супруга — еще 9. При этом на счету избранника 38 объектов недвижимости.

На 35-м месте расположился Владислав Резник, уроженец Петербурга, ныне представляющий Адыгею в Госдуме («Единая Россия»). В прошлом году он заработал 323 миллиона рублей. В собственности у семьи Резников 18 объектов недвижимости.

Лидером же рейтинга Forbs стал депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан» Вадим Бредний (с семейным доходом 2 млрд 828 млн), на втором месте – член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев (2 млдр 699 млн). Третий – президент республики Татарстан Рустам Минниханов , жена которого в 2016 году продала часть бизнеса (2 млрд 358 млн).

Как отмечает Forbs, каждый четвертый участник золотой полусотни — депутат Государственный думы (всего их 12 человек). Наибольшее представительство в 2017 году у депутатов региональных парламентов — таких 21 человек.