Россия проиграла Португалии, но не футболу

Сотый матч Игоря Акинфеева за сборную, очередной гол Криштиано Роналду, трансформация сборной России: "Фонтанка" пытается понять, как расценивать поражение от чемпионов Европы в матче Кубка конфедераций.

Напомним, в субботу на "Санкт-Петербург Арене" стартовал Кубок конфедераций, Владимир Путин прочитал лист А4 о футболе, а главная сборная страны обыграла команду из Новой Зеландии. Нежные детали, за которые вы так цените "Фонтанку": по слухам, перед игрой на стадионе нашли комнату, о существовании которой никто не подозревал, и в этот момент загрустил один Синий Борода; по другим слухам, глава ФИФА Инфантино, встретив прилетевшего на вертолете Владимира Путина, не мог найти нужную дверь в ложу для почетных гостей и сперва прогулялся с президентом России до условного туалета.

Новую Зеландию сборная Станислава Черчесова обыграла легко. Но в среду в программе значились чемпионы Европы во главе с одним из лучших футболистов Земли прямо сейчас. Легенда футбольных Осетии и Австрии Станислав Саламович удивил стартовым составом всех и на какое-то время до матча сломал головы аналитиков фамилией Шишкин: все пытались понять, куда выйдет номинальный фланговый защитник при Комбарове с Жирковым, но Черчесов поставил давно не юного Романа в опорную зону и в итоге поменял игрока "Краснодара" после перерыва.

Конечно, это сборная хорошо знакомых футболистов: я сознательно не использую слово "любимчики". На того же Шишкина, провалившего опорную зону (просто пересмотрите, как матч провел опорный полузащитник Португалии Вильям Карвальо), Черчесов смотрел еще в "Спартаке" во времена первого срока Путина. Там же он смотрел на Федора Кудряшова, защитника, который за матч отдал считаное количество передач парням в красных футболках. Есть несомненно близкий Черчесову блок "мужиков" из "Ростова": Ерохин, Бухаров, Полоз. В общем, нужно понимать, что это команда ребят, хорошо знакомых главному тренеру. И, честно говоря, я ждал появления Бухарова раньше.

Раньше, потому что Черчесов сыграл чересчур осторожно, насытил тактически зону обороны и опорную зону, выставил в атаку одного Федора Смолова (два момента, кстати; вот это характеристика форварда, к слову), – сборная явно выходила сыграть на 0:0. Тактика осторожная, но возможная. А мы пропустили очень рано, и стало понятно, что нужно что-то менять.

Мы пропустили на 8 минуте. Португалия в рейтинге ФИФА восьмая, мы – рядом с Гаити, номер 63. У меня поэтому к тезке Кудряшову нет вопросов: он как мог пытался дошагать до Роналду в эпизоде с голом. Не получилось, Роналду забил головой в самом начале матча, который сборная России планировала провести на ноль.

Простая подача с фланга, Кудряшов шел до конца, но футболист, которого назвали в честь голливудского актера Рональда Рейгана, шваркнул лбом над вихрами Акинфеева. Акинфеев проводил 100-й матч за сборную и провел его блестяще: на его счету два сейва категории "топ", поэтому мы данное поражение обсуждаем так спокойно.

Во втором тайме сборная взялась за ум: Черчесов заменил Шишкина на Ерохина, вышел на поле Полоз, на финишной прямой – Александр Бухаров. Началась грустная сказка "били-били, не забили": Смолов не успел пробить, на Бухарове при желании можно было назначать пенальти, мяч за шиворот Руи Патрисиу летел, Джикия на прощальном угловом боднул выше.

Точно можно сказать: за сборную России во втором тайме было не стыдно. За это еще не дают очков, но для нашей команды – это уже локальное достижение. Я давно слежу за этой классной командой и могу точно сказать: это очень большое достижение, ребята, спасибо.

После игры, если судить по послематчевым интервью, все нервничали. Так бывает. Но важное одно: задача на субботнюю игру против развеселой сборной Мексики не изменилась. Все так же нужна одна победа.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»