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22.06.2017 10:03

На Новочеркасском трамвай сошёл с рельсов

Авария с трамваем в Красногвардейском районе Петербурга в утренний час пик 22 июня изменила движение четырёх маршрутов в обе стороны. На рельсы транспорт возвращают уже два часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», состав, двигавшийся по маршруту №10, «потерял» рельсы в половине восьмого утра, когда проезжал под мостом на пересечении Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы.

«Пассажиров высадили, пострадавших при сходе вагона нет», – уточнили в пресс-службе.

Электротранспорт двигался по временной однопутной линии, которую проложили на время ремонта трамвайных путей. По участку в обе стороны ездят маршруты 10, 23, 39 и 65. Из-за аварии их отправляют в объезд.

читатель "Фонтанки"

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