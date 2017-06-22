В Австрии предложили закрыть детсады для мусульман

Мусульманские детские сады в Австрии нужно закрыть, поскольку они не способствуют интеграции детей в общество.

Об этом заявил министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц, передает газета Kurier.

«Конечно, это не нужно. У нас не должно быть никаких мусульманских детских садов», — ответил Курц, отвечая на вопрос о том, надо ли закрыть подобные образовательные дошкольные учреждения. По мнению главы МИД, такие детские сады препятствуют интеграции детей в общество.

Курц отметил, что живущие в Австрии дети должны учить немецкий язык. Это, по его словам, станет одним из ключей к наилучшей интеграции общества.

В феврале 2015 года парламент Австрии одобрил закон, запрещающий зарубежное финансирование мусульманских организаций. Он был направлен на борьбу с исламским радикализмом.