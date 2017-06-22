Американец похитил семью, чтобы ее члены сходили с ним по магазинам

В городе Дарем, Северная Каролина, задержали вооруженного мужчину, который похитил целую семью и заставил ее членов пройтись с ним по магазинам.

Сообщается, что мужчина постучал в дверь одного из домов района Вест-Энд, чтобы попросить денег у его жителей. Получив деньги, мужчина вытащил пистолет и приказал членам семьи следовать за ним.

Похищенные члены семьи сопроводили похитителя до банкомата, магазина товаров первой необходимости и торговый центр сети Target, где вместе с ним начали покупать одежду и подарочные карты.

Одной из жертв удалось объяснить ситуацию сотруднику торговой точки, после чего тот вызвал полицию и злоумышленник был арестован.