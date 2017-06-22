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Общество
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22.06.2017 09:25
5 Комментариев

Серебренников попросил зрителей рассказать Следкому о «Сне в летнюю ночь»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников попросил зрителей помочь доказать, что постановка его проекта «Платформа» по Шекспиру существовала в реальности.

Обращение появилось поздно вечером 21 июня на странице режиссера в Facebook. Произошло это после того, как бывшего директора театра и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского поместили под стражу. Основной претензией следствия является тот факт, что спектакль, заявленный в рамках просветительского проекта «Сон в летнюю ночь», на который были выделены бюджетные миллионы, так и не поставлен.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект «Платформа» действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей станут доказательствами того, чему я и вся наша команда «Седьмой студии» посвятили три года жизни», — попросил зрителей Серебренников.

Режиссер привел, по его мнению, неоспоримые факты — спектакль играли более 15 раз, в том числе в Париже. И для того, чтобы доказать невиновность коллег, актеры соберутся и сыграют «Сон» с 3 по 8 июля этого года.

Справка:

По версии СК РФ, Малобродский вместе с бывшим бухгалтером «Седьмой студии» Ниной Масляевой и экс-директором компании Юрием Итиным похитили 2,3 миллиона рублей, выделенных на спектакли, которые так и не были поставлены.

23 мая следователи провели обыски у Серебренникова и в «Гоголь-центре». После этого многие культурные деятели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить преследование режиссера, известного оппозиционностью своих взглядов.


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комментарии пользователей (5)
alexpv
22 июня 2017 г. 11:02
MarinaTs: Вы правы, здравый смысл у русского народа не в чести. Есть квартира и ее фото, но нет бумажки — НЕТ квартиры, есть бумажка, но никакой квартиры никогда не существовало — ЕСТЬ квартира. Именно так все и устроено в России))
alexpv
22 июня 2017 г. 10:38
pomidor: Именно, вы даже себе представить не можете, как люди в массе своей радовались жизни и искренне одобряли действия партии и правительства в 37 году. Людям свойственно ошибаться...
pomidor
22 июня 2017 г. 10:24
вообще без палева по беспределу дело шьют) чем больше я понимаю что в этом абсурде еще как минимум 7 лет жить, тем меньше всяких майданов и войн опасаюсь. лучше ужасный конец, чем ужас без конца. и никакого просвета.
alexpv
22 июня 2017 г. 10:11
Кто-то еще остался, кто верит, что мы живем не в стране абсурда? P.S. Хотя понимаю, зомбоящик так давит,что здравомыслие целиком подавлено православием и прочим славием... И человек реально сидит в тюрьме, между прочим, а как-бы шуточки...
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