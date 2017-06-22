Серебренников попросил зрителей рассказать Следкому о «Сне в летнюю ночь»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников попросил зрителей помочь доказать, что постановка его проекта «Платформа» по Шекспиру существовала в реальности.

Обращение появилось поздно вечером 21 июня на странице режиссера в Facebook. Произошло это после того, как бывшего директора театра и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского поместили под стражу. Основной претензией следствия является тот факт, что спектакль, заявленный в рамках просветительского проекта «Сон в летнюю ночь», на который были выделены бюджетные миллионы, так и не поставлен.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект «Платформа» действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей станут доказательствами того, чему я и вся наша команда «Седьмой студии» посвятили три года жизни», — попросил зрителей Серебренников.

Режиссер привел, по его мнению, неоспоримые факты — спектакль играли более 15 раз, в том числе в Париже. И для того, чтобы доказать невиновность коллег, актеры соберутся и сыграют «Сон» с 3 по 8 июля этого года.