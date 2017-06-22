Во дворе на Пулковской обнаружили мёртвого без пальцев

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого увидели неподалёку от школы в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», на мёртвого человека во дворе между школой и жилым домом на Пулковской улице, 11/2, двадцать первого июня наткнулся прохожий. Умерший был в белой футболке и спортивных штанах, на вид ему можно было дать 50-55 лет.

Приехавшие на место полицейские следов насильственной смерти, по предварительной информации, на теле не обнаружили. Но отметили, что у мужчины ампутированы все пальцы на руках и ногах.

Чтобы установить причину смерти, останки передали судмедэкспертам.