Суд арестовал 7 квартир дочери задержанного главы Удмуртии

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей.

Об этом 22 июня сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, который знаком с материалами дела.

«Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», — рассказал собеседник журналистам.

Кроме того, источник отметил, что у Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске. «Также при обыске у Соловьева было изъято порядка двух миллионов рублей», — добавил он.

Александру Соловьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

4 апреля Соловьева арестовали, и в тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. До окончания следственных действий членство Соловьева в «Единой России» приостановлено.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.