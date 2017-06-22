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22.06.2017 08:53

На Дунайском квартирный вор стал грабителем, повстречав хозяйку

Деньги, гаджеты и ювелирные украшения вынес домушник из квартиры в Московском районе Петербурга. Ключи он нашёл в почтовом ящике.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня 21 июня преступник достал из почтового ящика ключи от квартиры на Дунайском проспекте, 14/1. Прихватив из жилища 500 евро, очки, пару телефонов и украшения, он вознамерился уйти, но в дверях столкнулся с 32-летней хозяйкой. Встреча закончилось быстро: оттолкнув загораживающую выход женщину, злоумышленник сбежал. Ценности при этом незваный гость не забыл.

О несостоявшемся знакомстве хозяйка сразу сообщила в полицию. Встреча в дверях сделала из вора грабителя. Его и имущество почти на 350 тысяч рублей сейчас разыскивают.

 

 


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