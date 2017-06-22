Пентагон переплатил $94 млн за ненужную форму для полицейских в Афганистане

Пентагон потратил 94 миллиона долларов на камуфляжную форму для афганских полицейских с принтом, предназначенным для маскировки в лесу.

При этом леса занимают всего 2% территории страны, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая занимается контролем средств, выделенных для восстановления Афганистана.

Решение министерства обороны по обеспечению полицейских формой с таким камуфляжным рисунком было принято без оценки ее уместности для условий среды в Афганистане, заявили в SIGAR.

В докладе аппарата генерального инспектора комиссии SIGAR Джона Сопко отмечается, что афганские чиновники остановились на камуфляже с лесным принтом для полиции, потому что он им просто понравился. Форму выбирали, исходя из предпочтений Абдула Рахима Вардака, который в тот момент занимал пост министра обороны Афганистана.

В докладе говорится, что Пентагон приобрел за 94 млн долларов у компании HyperStealth свыше 1,3 млн комплектов камуфляжной формы и дополнительно более 88 тыс. пар штанов.

В 2007 году сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели сайт HyperStealth, и в итоге министру обороны Афганистана понравилась расцветка формы под лесную местность, заявили в SIGAR.

Отмечается, что HyperStealth продает запатентованную форму с индивидуальной расцветкой, которая стоит дороже стандартной. В результате решение привело к увеличению общих расходов правительства США на 40-43%. С 2008 года закупки обошлись американскому бюджету и налогоплательщикам на 26-28 млн долларов дороже, следует из доклада.