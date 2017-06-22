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22.06.2017 08:37

СМИ: Правительство РФ передумало распространять tax free на водку

Правительство отказалось от идеи возмещать иностранцам НДС при покупке алкоголя в рамках tax free в России.

Об этом 22 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

«Компенсация суммы налога не производится при приобретении физическими лицами – гражданами иностранных государств товаров, признаваемых подакцизными в соответствии со статьей 181 [Налогового кодекса]», – цитирует газета документ.

К таким товарам, уточняет издание, относится водка, вино, пиво, табачная продукция, легковые автомобили.

«Ведомости» напоминают, что в марте Минфин говорил о намерении не распространять tax free на подакцизные товары за исключением алкоголя. Как пояснил газете представитель министерства Алексей Сазанов, у правительства возникли опасения, что алкоголь в системе tax free приведет к распространению схемы с «документальным вывозом»:

«Когда физически алкоголь вывозиться не будет и впоследствии будет реализовываться на внутреннем рынке по сниженным ценам за счет компенсации налога. Мы с этим согласились, предложение было принято».

В Минпромторге РФ говорили, что в пилотном режиме tax free заработает в 2017 году в Москве и области, а также в Сочи и Санкт-Петербурге. Получить часть уплаченного НДС иностранцы смогут с покупок на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

 

 

Источник: Republic


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