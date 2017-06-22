Подчинённые: Тулеев рвется в бой

Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается как удовлетворительное, сообщил замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

«Состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций»,— заявил чиновник. Он подтвердил, что Тулеев с 11 июня находится в кемеровской больнице им. Подгорбунского.

По словам Цоя, лечение губернатору было приписано в октябре 2016 года, но Аман Тулеев сдвинул его график на май. Операция была проведена в мае в одной из клиник Германии. Валерий Цой отметил, что операция была «сложная и специфическая с использование металлоконструкций» и длилась девять часов. При этом у губернатора «возникло осложнение в виде пневмонии», сообщил замгубернатора.

«Усилиями докторов и самого пациента с этими осложнениям справились, пневмонию купировали»,— сказал он.

Администрация Кемеровской области по-прежнему отрицает информацию о якобы поданном господином Тулеевым заявлении об отставке с поста губернатора.

«Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой»,— сказал 22 июня и. о. начальника главного управления обладминистрации по работе со СМИ Алексей Доронгов.

Вчера областная администрация распространила заявление о том, что глава региона намерен исполнять свои обязанности до формального окончания полномочий в 2020 году. При этом состояние здоровья Амана Тулеева в пресс-службе Кемеровской области охарактеризовали как «стабильно хорошее» и не вызывающее опасений.

Вероятность отставки Тулеева, который руководит регионом с 1997 года, напомним, обсуждается уже несколько дней.