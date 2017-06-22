На плавбазе в Приморье обнаружены два мертвых матроса
В порту Находки на плавбазе «Дальмос» найдены мертвыми два матроса, сообщил представитель Дальневосточного следственного управления СК России.
«Такой случай имеет место быть. Обнаружены тела двух матросов 21 июня примерно в 20.40… Причины смерти выясняются, но признаков насильственной смерти не обнаружено. Матросам было 41 и 32 года. На телах обнаружены гнилостные изменения», — отметил источник в ведомстве.
Что стало причиной смерти матросов, выяснит экспертиза.
Источник: "Газета.ру"