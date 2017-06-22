МОК пообещал России санкции за допинг на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается ввести санкции против России за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Об этом глава МОК Томас Бах рассказал в интервью The New York Times. Рассуждая о превентивных мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом, Бах сказал, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — заявил он.

Он также указал, что санкции будут введены не позднее октября 2017 года.

«Мы хотим сделать это как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций [в России]», — сказал Бах.

«Мы ясно дали понять: за прошлое – за то, что произошло тогда [в Сочи] – должны быть наложены санкции», — сказал он.

«С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны это признать", а с другой – некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать», — указал глава МОК.