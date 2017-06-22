В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже
В северном пригороде Парижа Сен-Дени 20 июня неизвестные напали на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева на авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом сообщила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
В момент нападения Корнев находился в автомобиле. Грабители разбили стекло транспортного средства и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности— пишет со ссылкой на Воробьеву «Газета.ру».
«Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал», — подчеркнула Воробьева.
По факту инцидента проходит расследование, задержаны четверо подозреваемых. Посольство России во Франции сотрудничает с французскими правоохранительными органами.