В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже

В северном пригороде Парижа Сен-Дени 20 июня неизвестные напали на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева на авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом сообщила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

В момент нападения Корнев находился в автомобиле. Грабители разбили стекло транспортного средства и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности— пишет со ссылкой на Воробьеву «Газета.ру».