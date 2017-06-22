Петербургские рекламисты завоевали «Бронзового льва» на фестивале Cannes Lions
Петербургское рекламное агентство впервые получило награду международного фестиваля рекламы «Каннские львы».
Обладателем «Бронзового льва» 21 июня стало рекламное агентство Great. Жюри оценило промо-приложение альбома музыкальной группы «АукцЫон», которое начинает воспроизводить песни, если камеру смартфона направить на солнце.
«Каннские львы» (Cannes Lions International Advertising Festival, сокращённо IAF) проводятся более 60 лет и считаются наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.