Петербургские рекламисты завоевали «Бронзового льва» на фестивале Cannes Lions

«Каннские львы» (Cannes Lions International Advertising Festival, сокращённо IAF) проводятся более 60 лет и считаются наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.

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