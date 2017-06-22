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22.06.2017 00:23

Боевики взорвали соборную мечеть в Мосуле

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» 21 июня взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление военных.

По данным телеканала, помимо мечети, террористы также подорвали «Горбатый» минарет, которым она была известна. Минарет был единственной частью, которая осталась от первоначально сооружения мечети, поскольку она несколько раз перестраивалась. Военные заявили, что таким образом боевики «совершили очередное историческое преступление», отметил телеканал.

Иракские военные 18 июня начали штурм районов Старого города в Мосуле, который находится под контролем боевиков, пишет РБК.

Операция по захвату последнего анклава ИГ в Мосуле, который расположен в центре Старого города и на территории трех близлежащих районов вдоль берега реки Тигр, началась в конце мая.

 

Справка:

Построенная в XII веке мечеть известна благодаря «падающему» минарету. В 2014 году, после захвата Мосула террористами, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил на захваченных территориях халифат и объявил себя халифом.


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