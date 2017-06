Боевики взорвали соборную мечеть в Мосуле

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» 21 июня взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление военных.

По данным телеканала, помимо мечети, террористы также подорвали «Горбатый» минарет, которым она была известна. Минарет был единственной частью, которая осталась от первоначально сооружения мечети, поскольку она несколько раз перестраивалась. Военные заявили, что таким образом боевики «совершили очередное историческое преступление», отметил телеканал.

Иракские военные 18 июня начали штурм районов Старого города в Мосуле, который находится под контролем боевиков, пишет РБК.

Iraqi Army claims that ISIS destroyed Al-Nouri Mosque in Mosul.



