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21.06.2017 23:58

Главе штаба Навального Леониду Волкову полиция вручила повестку в прямом эфире

Полицейский неожиданно появился в эфире передачи Леонида Волкова на канале «Навальный.Live», которая проходила 21 июня. Сотрудник правоохранительных органов вручил ему повестку с требованием явится в ОВД «Даниловский» на Автозаводской улице в Москве.

Разбирательства в отношении Леонида Волкова, главы штаба оппозиционера Алексея Навального, связаны с несанкционированным митингом, который прошел на Тверской улице 12 июня. В повестке значится статья 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения митинга. Документ ему вручили прямо во время прямого эфира – Волков его подписал и продолжил программу, сперва «погуглив» статью, а после уточнив, что он ничего не организовывал.

Напомним, сам Навальный в настоящий момент по аналогичной статье отбывает административное наказание в СИЗО, где ему определили провести 25 суток. Его обвинили в организации несогласованно митинга в День России на Тверской улице в Москве, на который вышло несколько тысяч человек, около 900 из них были задержаны. В Петербурге на Марсово поле по разным оценкам вышли от 5 до 10 тысяч протестующих. 630 человек, по данным штаба помощи задержанным, провели ночь в отделениях. По итогам судов около 200 участников петербургского митинга получили 930 суток административного ареста и 4,5 млн рублей штрафов.


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Главе штаба Навального Леониду Волкову полиция вручила повестку в прямом эфире
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Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
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www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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14.06.2017 15:00
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Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
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Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
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Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
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