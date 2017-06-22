Главе штаба Навального Леониду Волкову полиция вручила повестку в прямом эфире

Полицейский неожиданно появился в эфире передачи Леонида Волкова на канале «Навальный.Live», которая проходила 21 июня. Сотрудник правоохранительных органов вручил ему повестку с требованием явится в ОВД «Даниловский» на Автозаводской улице в Москве.

Разбирательства в отношении Леонида Волкова, главы штаба оппозиционера Алексея Навального, связаны с несанкционированным митингом, который прошел на Тверской улице 12 июня. В повестке значится статья 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения митинга. Документ ему вручили прямо во время прямого эфира – Волков его подписал и продолжил программу, сперва «погуглив» статью, а после уточнив, что он ничего не организовывал.

Напомним, сам Навальный в настоящий момент по аналогичной статье отбывает административное наказание в СИЗО, где ему определили провести 25 суток. Его обвинили в организации несогласованно митинга в День России на Тверской улице в Москве, на который вышло несколько тысяч человек, около 900 из них были задержаны. В Петербурге на Марсово поле по разным оценкам вышли от 5 до 10 тысяч протестующих. 630 человек, по данным штаба помощи задержанным, провели ночь в отделениях. По итогам судов около 200 участников петербургского митинга получили 930 суток административного ареста и 4,5 млн рублей штрафов.