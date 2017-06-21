Российский дипломат стал заместителем генерального секретаря ООН

Сотрудник министерства иностранных дел России Владимир Воронков стал заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, возглавив Бюро по борьбе с терроризмом. Об этом 21 июня сообщается на официальном сайте ООН.

В новой структуре ООН, созданной по инициативе генсека, дипломат будет обеспечивать стратегическое руководство организации в борьбе с терроризмом. До настоящего момента Воронков работал постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Владимиру Воронкову 64 года. Он окончил МГУ, владеет английским и польским языками. Карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1989 году.