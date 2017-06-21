Биржи прекратили вывод криптовалюты Ethereum

Ряд криптовалютных бирж прекратили вывод эфиров (криптовалюты Ethereum). В частности, о приостановке работы с данной валютой 21 июня сообщила в своих официальных аккаунтах в Twitter одна из крупнейших площадок Bitfinex.

Биржа объяснила необходимость такой меры продолжающимися задержками с подтверждением транзакций. Вывод ETH возобновится, когда сеть вернется к своему нормальному состоянию, пообещала она. Также о приостановке вывода ETH сообщили площадки ShapeShift и BTC-e.

Сбой в сети Ethereum начался вечером 20 июня. По всей видимости, ситуацию спровоцировала сингапурская компания Status, которая провела первичное размещение токенов (ICO), то есть совершила эмиссию криптовалюты, которой в будущем можно оплатить ее услуги. Из-за задержек с подтверждением транзакций средний курс криптовалюты Ethereum на биржах за сутки упал с $378 до $305.

Ethereum — платформа на базе технологии распределенных вычислений блокчейн. Придумана основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года. Обменные единицы Ethereum называется эфирами.