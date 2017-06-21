В отношении ответственных за уборку центра Петербурга от пыли возбудили дело

В Петербурге возбуждено дело в отношении лиц, ответственных за уборку улиц от пыли. Заявление движения «Красивый Петербург»стало итогом проведенных замеров в центре города.

О результатах обращения в правоохранительные органы в социальной сети 21 июня рассказал координатор движения Красимир Врански. По его словам, написать заявление его заставили результаты майских исследований. О результатах эксперимента он рассказывал в студии [Фонтанки.Офис]. Превышение содержания пыли зафиксировано по шести из восьми выбранных адресов. После этого активисты направили обращение в УМВД России по Петербургу и Ленинградской области с просьбой возбудить дело об административном правонарушении в отношении ответственных за содержание дорог должностных лиц.

Как Врански рассказал «Фонтанке», в итоге дело возбудили в отношении ГУДП «Центр», которое работает в Центральном районе. По закону, штраф для должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. «Красивый Петербург» только тестирует подобную процедуру, для чего был создан специальный шаблон заявления, который каждый может заполнить, внеся туда свои данные.

11 апреля на заседании городского правительства состоялся диалог между губернатором Георгием Полтавченко и председателем комитета по благоустройству Владимиром Рублевским. Глава города напомнил, что окраины следует убирать так же тщательно, как и центр города. Рублевский, в свою очередь, отметил, что замеры на 25 городских станциях не показали превышения допустимого уровня пыли.