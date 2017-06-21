Дело лидера «Шалтая-Болтая» передано в суд

Генеральная прокуратура России передала в Московский городской суд уголовное дело лидера группировки хакеров «Шалтай-Болтай» Владимира Льюиса Аникеева. Он обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации.

Как сообщила 21 июня пресс-служба ведомства, обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

Дело будет рассматриваться в особом порядке, так как Аникеев пошёл на сделку со следствием и признал свою вину. Материалы расследования засекречены, поскольку хакеры взламывали аккаунты в соцсетях и электронную почту чиновников и некоторые документы являются государственной тайной.

Участники группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, Константин Тепляков, Александр Филинов были задержаны в начале 2017 года. Оставший на свободе четвертый участник Александр Глазастиков, скрывается в Финляндии.