В ответ на санкции Россия отказалась от консультаций США по проблемам в отношениях

Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. Об этом 21 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность», — цитирует Рябкова Lenta.ru.

20 июня сообщалось, что министерство финансов США расширило санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, в него вошли неформальная «Частная военная компания Вагнера» и Дмитрий Уткин, которого считают её командиром. Кроме ЧВК, бойцы которой принимали участие в военных действиях в Сирии и на юго-востоке Украины, за что и попали под американские санкции, в списке значится кейтеринговая компания «Конкорд» и ООО «Конкорд менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина. Сам петербургский миллиардер ограничен в своей финансовой деятельности на территории США еще с 20 декабря 2016 года.