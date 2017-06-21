В Астраханской области три человека погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

В Астараханской области трое жителей города Ахтубинска минувшей ночью скончались от употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости. Еще двое человек оказались в больнице с отравлением, сообщает 21 июня агентство «Астрахань 24».

Правоохранительные органы начали проверку инцидента, жидкость отправили на экспертизу.

В конце декабря 2016 года 76 человек погибли в Иркутской области от отравления средством для ванн «Боярышник». После этого Роспотребнадзор приостановил розничную торговлю непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.