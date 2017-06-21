Смерть стоит того, чтобы ждать: в Петербурге вспомнили Цоя

Поклонники лидера группы «Кино» Виктора Цоя съехались в Петербург, чтобы почтить память певца. 21 июня ему исполнилось бы 55 лет. «Фонтанка» посмотрела, что происходит в этот день у могилы музыканта и остался ли местом паломничества дом, в котором он жил.

Для фанатов Виктора Цоя ему – вечно 28. На Богословском кладбище наплыв, молодежи мало. Но день оказался священным для многих. Утром в петербургской подземке устроили флешмоб: десятки студентов проехали в вагонах с плакатами, на которых были написаны цитаты из его песен. Отсюда поклонники музыканта двинулись на Богословское кладбище. Там 21 июня – постоянный аншлаг. Дань памяти каждый отдает, как может – поэтому неподалеку от могилы дежурят полицейские, рядом с ними распевают песни и распивают спиртное поклонники.

«Вы рано приехали, самое интересное будет ночью», – уверяют те, кто пришел почтить память Виктора Цоя. Многие меломаны приехали из других городов, и не скрывают, что останутся ночевать тут же, у могилы своего кумира. Дождь никого не пугает.

«Больше всего удивляет: вроде незамысловатые песни, но столько лет прошло, идешь по улице и слышишь, как молодежь во дворах по-прежнему играет Цоя», – говорит Станислав, пришедший на кладбище с сыном. Он ходит на могилу Виктора Цоя с даты его похорон: в 80-х посещал выступления музыканта, когда тот погиб – стоял в оцеплении у могилы и отправлял по больницам поклонниц, резавших себе руки.

По словам постоянных фанатов певца, раньше на Богословском собиралось гораздо больше людей – причем не только в день рождения и день гибели Цоя. Это уже дань времени, и новым кумирам. Еще одно известное место паломничества поклонников «Кино» – последний адрес, где жил музыкант: пр.Ветеранов, 99. Жители этого дома давно привыкли к наплыву незнакомых людей и без возражений пускают всех в нужную парадную. Долгое время стены на 8-м этаже, где находится бывшая квартира музыканта, были исписаны цитатами из его песен. Сейчас в здании сделан капитальный ремонт, и все надписи закрашены. Так что человеку непосвященному о легенде русского рока здесь уже ничего не напоминает.