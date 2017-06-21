Полтавченко отказался наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что Гидрометеоцентру нельзя верить на 100 процентов, а значит и наказывать за неточности в прогнозе штормов нельзя, тем более, что это и не предусмотрено законом. Об этом глава города сообщил 21 июня в ответе на депутатский запрос единоросса Алексея Цивилева.

Парламентарий обратился к губернатору после шторма в Москве 29 мая, унесшего жизни 15 человек. Его заинтересовало, предусмотрена ли какая-либо ответственность за некорректный прогноз стихийных бедствий, в результате которых погибли люди. Также он предложил провести анализ материальной базы и оборудования синоптиков.

«В законодательстве напрямую не предусмотрена ответственность за неточные прогнозы стихийных бедствий… предусмотрена лишь ответственность должностных лиц в случае проявления халатности», – ответил Цивилеву губернатор. Он также подчеркнул, что оправдываемость прогноза не может быть гарантированной, а степень точности предсказаний зависит от общего состояния науки, современной методологической базы и техники.

«Ни в одной стране мира не удалось достигнуть стопроцентной оправдываемости прогнозов и, к сожалению, вряд ли удастся достичь в ближайшее время», – добавил губернатор, но пообещал обсудить ситуацию с прогнозами со специалистами Гидрометеоцентра на ближайшем плановом заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.