Депутатам запретили приносить телефоны на заседание Госдумы с участием директора ФСБ

На заседание Государственной думы РФ с участием директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которое состоится 23 июня, запретили приносить мобильные телефоны и средства звукозаписи. Об ограничении напомнил спикер Вячеслав Володин.

«Напоминаю, что на предстоящем 23 июня заседании принято решение о рассмотрении первого вопроса в закрытом режиме. В соответствии со статьёй 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации», — цитирует Володина РИА Новости.

Известно, что заседание будет посвящено вопросам информационной безопасности.