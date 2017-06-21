Еще
23:14 21.06.2017
Пришлите свою новость!
23:11
Биржи прекратили вывод криптовалюты Ethereum
22:59
В отношении ответственных за уборку центра Петербурга от пыли возбудили дело
22:49
Дело лидера «Шалтая-Болтая» передано в суд
22:26
В ответ на санкции Россия отказалась от консультаций США по проблемам в отношениях
22:10
В Астраханской области три человека погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью
22:02
Смерть стоит того, чтобы ждать: в Петербурге вспомнили Цоя
21:52
Полтавченко отказался наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды
21:33
Депутатам запретили приносить телефоны на заседание Госдумы с участием директора ФСБ
21:18
«Зенит» проиграл в первом матче под руководством Манчини
21:17
"Фонтанка" за 60 секунд - 21 июня
21:05
Дом Трезини попал в проект планировки после обращения ООО «Кредо»
19:27
Самострой у Шуваловского кладбища так и не снесли
19:21
"Аэрофлот" и S7 вошли в топ-100 лучших в мире авиаперевозчиков
19:16
Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком
19:09
Биржа России закрылась в минусе
19:04
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
18:58
Сборная России проигрывает Португалии после первого тайма
18:54
Швеция обвинила российский Су-27 в опасном сближении
18:50
Самолеты НАТО вновь сопроводили борт Шойгу над Балтикой
18:39
Трое человек пострадали в лобовом столкновении на Колтушском шоссе
18:29
Манчини выпускает против ЦСКА Новосельцева и Панюкова
18:16
«Пётр Великий», «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» "утопили" подлодку в Арктике
18:11
Глава Роскачества рассказал о причинах фальсификации российского мёда
18:01
Минсельхоз не ждёт роста цен на гречку в России
17:44
В НАТО объяснили, зачем послали истребитель к самолёту Шойгу
17:37
На Садовой водитель и пенсионер-пешеход поссорились до кулаков
17:29
СМИ: Максакова довольна ходом расследования дела об убийстве ее мужа. Как юрист
17:01
В Финляндии выпал снег
16:59
Малые партии попросили депутатов ЗакСа следить за чистотой водоемов и не опаздывать
16:45
Петербургский легкоатлет Алексеев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:39
Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева
16:35
Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
16:26
Главные криминалисты РФ подтвердили: сбитый в Балашихе мальчик был пьян
16:20
Мутко: ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей
16:16
Умер создатель разведгруппы "Вымпел" Юрий Дроздов
16:14
С июля квартплата петербуржцев вырастет на 6%
16:10
Бывший директор «Гоголь-центра» арестован за «Сон в летнюю ночь»
16:02
Петербургские депутаты просят обеспечить бесплатной медпомощью всех студентов
15:50
В Морском университете имени Макарова может появиться военная кафедра
15:32
Объявлен конкурс на должность председателя горсуда Петербурга
15:30
Смольный хочет изменить порядок распределения мест под автолавки
15:17
В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США
15:15
"Россия" вводит дополнительные рейсы в Крым
15:12
Росгвардия проведёт проверку в связи с задержаниями журналистов 26 марта
15:01
На финских дорогах устроили охоту на лихачей
14:48
ВЦИОМ: Россияне стали больше смотреть мультфильмы
14:43
Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях
14:41
Шойгу пообещал адекватный ответ наращиванию сил НАТО у границ России
14:30
Эксперты: Не более 5% покупателей могут самостоятельно накопить на квартиру в сегменте массового спроса
14:16
Тонны отравленного кунжута не пустили в Петербург из Гватемалы
14:14
Спикер ЗакСа: Митинги когда-то привели к развалу СССР
14:01
Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь
14:00
Евгения Васильева переквалифицировалась в управдомы
13:42
Манчини хочет заполучить в "Зенит" игрока из второй лиги Италии
13:39
В Петербурге увеличили число парковок для болельщиков Кубка конфедераций
13:31
Из-за взорвавшейся бутылки с квасом петербурженка получила контузию глаза
13:27
HR-гуру Светлана Иванова: Голод и боль - лучшие мотиваторы
13:22
Нападающий СКА Дадонов близок к переходу в НХЛ
13:18
Медведев сравнил лето в Москве с бразильской зимой
13:03
Песков перевел стрелки на Шойгу в истории с видео «из Сирии», которое Путин показал Стоуну
12:59
В мае в России зафиксировано рекордное количество ипотечных сделок
12:56
Песков не стал комментировать встречу Порошенко и Трампа
12:45
Пробки: петербуржцы предлагают разгрузить дороги за счет женщин
12:41
ИТМО вошёл в рейтинг лучших университетов Европы
12:32
Су-27 прогнал натовский истребитель, подлетевший к борту Шойгу над Балтикой
12:25
Пассажиры: Рейс Москва -Тбилиси задержал пассажир с бензопилой
12:16
Тарья Халонен cфотографировалась в образе бомжа
12:12
Путин продлил полномочия Титова как бизнес-омбудсмена
12:00
Выпускников после «Алых парусов» ночные автобусы подвезут к открытому метро
11:47
Мужчине дали 5 лет колонии за заражение 17-летней подруги ВИЧ
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
21.06.2017 21:18

«Зенит» проиграл в первом матче под руководством Манчини

Поражением завершился первый товарищеский матч футбольного клуба «Зенит» под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини в среду, 21 июня, на сборах в Австрии. Со счетом 1:2 петербуржцы проиграли болгарскому ЦСКА.

Первым гол забил находящийся на просмотре в «Зените» нападающий Андрей Панюков, удачно сыгравший на добиавнии после прострела Кришито. На 45 минуте ЦСКА сравнял, благодаря точному удару Фернандо Каранги. На 63 минуте отличился крайний форвард болгарской команды Кевин Меркадо. Этот гол в итоге стал победным.

Следующий матч в рамках австрийского сбора «Зенит» сыграет 24 июня против еще одного болгарского клуба «Лудогорец».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» проиграл в первом матче под руководством Манчини
Сборная России проигрывает Португалии после первого тайма
Манчини выпускает против ЦСКА Новосельцева и Панюкова
Петербургский легкоатлет Алексеев дисквалифицирован на 4 года за допинг
Мутко: ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей
Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь
Манчини хочет заполучить в "Зенит" игрока из второй лиги Италии
Нападающий СКА Дадонов близок к переходу в НХЛ
Фанаты сборной России пожаловались на блокировку паспортов болельщиков
Бюджет баскетбольного «Зенита» в минувшем сезоне составил 842,5 млн рублей
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Александр Низелик: Если тренеру нужен был мат, я его переводил
Набрали по объявлению
Как Манчини встретили в Петербурге
Кенгуру-футболисты
Киви, 11 лет трезвости и бронетранспортеры на Васильевском острове
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смерть стоит того, чтобы ждать: в Петербурге вспомнили Цоя

Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева

В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.