«Зенит» проиграл в первом матче под руководством Манчини

Поражением завершился первый товарищеский матч футбольного клуба «Зенит» под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини в среду, 21 июня, на сборах в Австрии. Со счетом 1:2 петербуржцы проиграли болгарскому ЦСКА.

Первым гол забил находящийся на просмотре в «Зените» нападающий Андрей Панюков, удачно сыгравший на добиавнии после прострела Кришито. На 45 минуте ЦСКА сравнял, благодаря точному удару Фернандо Каранги. На 63 минуте отличился крайний форвард болгарской команды Кевин Меркадо. Этот гол в итоге стал победным.

Следующий матч в рамках австрийского сбора «Зенит» сыграет 24 июня против еще одного болгарского клуба «Лудогорец».