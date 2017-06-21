"Фонтанка" за 60 секунд - 21 июня

В Сосновке можно было слепить снеговика по-колумбийски. "Снежок" выпал из окон бронированного Ленд Крузера после стрельбы боевыми. А еще там был бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Харлашин.

Трансстрой и Смольный выясняют отношения из-за стадиона на Крестовском. Настоящая мыльная опера: космические деньги и африканские страсти. Какой суд быстрее – в Москве или Петербурге?

Серёжу Шнурова ограбили в центре Петербурга. И вчера тоже. И завтра ограбят. На сколько – посчитала "Фонтанка".

А вот жена бывшего депутата МО Звездное сядет на 7 лет за аферы с квартирами покойников. Жуть.

На Васильевском намыли золотой песок. И жить там предстоит, как на приисках – холодно, комары, руки в цыпках. Зато иногда пароходик заплывает. Почему так?

Дольщики "Дома с каминами", попавшие на двойные продажи квартир, будут греться у чужого огня. Своего им не отсудить.

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал, когда нам опять выдадут немного лета. Держитесь, люди. Скоро. А вообще, Колесов и экономист Демура – наше все. Надо как-нибудь предложить им поменяться темами.