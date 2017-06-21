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21.06.2017 21:17
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"Фонтанка" за 60 секунд - 21 июня

В Сосновке можно было слепить снеговика по-колумбийски. "Снежок" выпал из окон бронированного Ленд Крузера после стрельбы боевыми. А еще там был бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Харлашин.

Трансстрой и Смольный выясняют отношения из-за стадиона на Крестовском. Настоящая мыльная опера: космические деньги и африканские страсти. Какой суд быстрее – в Москве или Петербурге?

Серёжу Шнурова ограбили в центре Петербурга. И вчера тоже. И завтра ограбят. На сколько – посчитала "Фонтанка".

А вот жена бывшего депутата МО Звездное сядет на 7 лет за аферы с квартирами покойников. Жуть.

На Васильевском намыли золотой песок. И жить там предстоит, как на приисках – холодно, комары, руки в цыпках. Зато иногда пароходик заплывает. Почему так?

Дольщики "Дома с каминами", попавшие на двойные продажи квартир, будут греться у чужого огня. Своего им не отсудить.

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал, когда нам опять выдадут немного лета. Держитесь, люди. Скоро. А вообще, Колесов и экономист Демура – наше все. Надо как-нибудь предложить им поменяться темами.


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21.06.2017 15:22
ЖК «Золотая Долина» запустила акцию
Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
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21.06.2017 13:53
УК «Новоселье» завершает строительство квартала «Гамма»
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21.06.2017 10:00
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Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
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После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
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