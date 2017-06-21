Дом Трезини попал в проект планировки после обращения ООО «Кредо»

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить планировку территории, в которую попадает Дом Трезини на Университетской набережной в Петербурге. Сделано это после обращения ООО «Кредо», которое выкупило несколько квартир, после чего на жильцов начали оказывать давление.

Постановление КГА опубликовано на официальном сайте Смольного 21 июня. Согласно ему, необходимо провести проект планировки и межевания территории, ограниченной Академическим переулком, 5-й линией Васильевского острова, площадью Трезини и 7-й линией В.О. Сделать это надо, «принимая во внимание обращение ООО «Кредо».

Дом Трезини в 2003 году передали ООО «Отель» в аренду на 49 лет с условием проведения реставрации. Сам «Отель» связывают с ресторатором Евгением Пригожиным. Аффилированное с ним ООО «Кредо» выкупило несколько квартир. После этого жильцам стали поступать предложения о продаже квартир, причем речь идет о двух флигелях, не переданных «Отелю». Парковочные места во дворе оказались заняты незнакомыми машинами, жильцов чуть не залили с чердака, а по почте стали приходить письма о якобы накопленных долгах по ЖКХ.