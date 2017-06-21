"Аэрофлот" и S7 вошли в топ-100 лучших в мире авиаперевозчиков

На парижском аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже 20 июня подвели итоги премии Skytrax World Airline Awards. Ее вручает британский институт исследования рынка Skytrax по итогам опроса 18 миллионов пассажиров из 160 стран мира.

Первое место в рейтинге из 100 перевозчиков получила Qatar Airways. В тройку лидеров вошли также сингапурская Singapore Airlines и японская All Nippon Airways. Самой лучшей европейской компанией стала Lufthansa, которая в общем зачете заняла седьмое место.

В топ-100 также вошли два российских перевозчика. «Аэрофлот» занял 30-ю позицию в общем рейтинге и первое место среди компаний восточной Европы, S7 разместился на 95-й строчке в общем зачете.

Лучшим лоукостером признана AirAsia. Победителем в номинации «бизнес-класс» стала Qatar Airways.