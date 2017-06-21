Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 21 июня подписал постановление о формировании части городской избирательной комиссии (ГИК). Таким образом, стал известен полный состав нового созыва Горизбиркома, которому предстоит проводить президентские, губернаторские и парламентские выборы.

Как ранее предсказывала «Фонтанка», Смольный выдвинул по рекомендации ЦИКа Виктора Панкевича (действующего главу ГИК), Екатерину Астафьеву, работающую с Панкевичем со времен его руководства Красногвардейским районом (была советником главы), юриста избиркома Олега Зацепу.

Не удалось попасть в состав ГИК действующим зампредам Надежде Лебедевой и Наталье Кондратенко. По губернаторской квоте вместо них прошел глава местной администрации МО «Рыбацкое» (расположено в Невском районе, которым ранее руководил ныне вице-губернатор Константин Серов) Юрий Кузьмин.

По губернаторскому списку также в ГИК попали представители партий «Единой России» Наргиз Ахадова, «Партии Роста» Алексей Березин и «Яблока» Ольга Покровская.

Ранее по квоте ЗакСа в ГИК были отправлены некогда возглавлявшая теризбирком в Петроградском районе, а теперь также трудящаяся в парламенте Алла Егорова (там «Единая Россия» стабильно набирала порядка 80 процентов на выборах), глава «Единой России» в Приморском районе Людмила Боричева, по рекомендации ЦИКа – действующий секретарь комиссии Марина Жданова, а также от «Справедливой России» Екатерина Фесик, от ЛДПР уже бывший глава МО «Семеновский» Валерий Николаев, от КПРФ – юрист, помощник адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Николай Левшин. Кроме этого, в состав комиссии вошел бывший зампред ГИК Дмитрий Краснянский (именно ему приписывали «заслуги» выборов 2011 года).

Как писала «Фонтанка», таким образом, комиссия в большинстве своем оказалась лояльна спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

Первое заседание нового состава комиссии состоится 4 июля, на нем выберут председателя, заместителя и секретаря. Также комиссия решит, кому из новых членов достанутся оплачиваемые должности.