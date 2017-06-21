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20:38 21.06.2017
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21.06.2017 19:16

Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 21 июня подписал постановление о формировании части городской избирательной комиссии (ГИК). Таким образом, стал известен полный состав нового созыва Горизбиркома, которому предстоит проводить президентские, губернаторские и парламентские выборы.

Как ранее предсказывала «Фонтанка», Смольный выдвинул по рекомендации ЦИКа Виктора Панкевича (действующего главу ГИК), Екатерину Астафьеву, работающую с Панкевичем со времен его руководства Красногвардейским районом (была советником главы), юриста избиркома Олега Зацепу.

Не удалось попасть в состав ГИК действующим зампредам Надежде Лебедевой и Наталье Кондратенко. По губернаторской квоте вместо них прошел глава местной администрации МО «Рыбацкое» (расположено в Невском районе, которым ранее руководил ныне вице-губернатор Константин Серов) Юрий Кузьмин.

По губернаторскому списку также в ГИК попали представители партий «Единой России» Наргиз Ахадова, «Партии Роста» Алексей Березин и «Яблока» Ольга Покровская.

Ранее по квоте ЗакСа в ГИК были отправлены некогда возглавлявшая теризбирком в Петроградском районе, а теперь также трудящаяся в парламенте Алла Егорова (там «Единая Россия» стабильно набирала порядка 80 процентов на выборах), глава «Единой России» в Приморском районе Людмила Боричева, по рекомендации ЦИКа – действующий секретарь комиссии Марина Жданова, а также от «Справедливой России» Екатерина Фесик, от ЛДПР уже бывший глава МО «Семеновский» Валерий Николаев, от КПРФ – юрист, помощник адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Николай Левшин. Кроме этого, в состав комиссии вошел бывший зампред ГИК Дмитрий Краснянский (именно ему приписывали «заслуги» выборов 2011 года).

Как писала «Фонтанка», таким образом, комиссия в большинстве своем оказалась лояльна спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

Первое заседание нового состава комиссии состоится 4 июля, на нем выберут председателя, заместителя и секретаря. Также комиссия решит, кому из новых членов достанутся оплачиваемые должности.


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фото с сайта vk.com

В Мурманской области выпал снег

Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
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МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
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