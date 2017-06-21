Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате

Американское министерство внутренней безопасности объявило, что хакеры из России пытались взломать системы подсчета голосов на выборах президента в 21 штате США.

Об этом 21 июня сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Как рассказала представителям сенатского комитета по разведке заместитель помощника секретаря по кибербезопасности МВБ Жанет Манфра, «русские хакеры» своей цели не достигли: нет никаких свидетельств неверного подсчета голосов. О каких именно штатах идет речь, Манфра сообщить отказалась, что вызвало резкое недовольство сенаторов.

Американские спецслужбы охарактеризовали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Дональду Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон.