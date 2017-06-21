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21.06.2017 18:50

Самолеты НАТО вновь сопроводили борт Шойгу над Балтикой

 

Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом 21 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Сообщается, что министр возвращался из Калининграда. Самолеты сопровождали борт Шойгу на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.

Как ранее писала "Фонтанка", днём 21 июня истребитель F-16 пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его отпугнул российский Су-27, показав свое вооружение. Шойгу направлялся на коллегию Минобороны России, которую проводили в Калининграде.

В штаб-квартире НАТО, комментируя инцидент в небе над Балтикой, заявили, что истребитель F-16 Североатлантического альянса приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу, чтобы идентифицировать его. Воздушное судно альянса находилось на безопасном расстоянии от лайнера с министром, подчеркнули в блоке.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России в Калининграде пообещал адекватный ответ наращиванию сил НАТО у границ России.


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