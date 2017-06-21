Манчини выпускает против ЦСКА Новосельцева и Панюкова
Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против софийского ЦСКА. Эта встреча станет первой для сине-бело-голубых под руководством Роберто Манчини.
С первых минут на поле выйдут:
Вратарь: Юрий Лодыгин
Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Хави Гарсия, Доменико Кришито
Полузащитники: Эрнани, Маурисиу, Андрей Панюков, Олег Шатов, Молло
В нападении сыграет Александр Кокорин.
В запасе сине-бело-голубых вратари Максим Рудаков и Егор Бабурин, а также полевые игроки Денис Терентьев, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Ибрагим Цаллагов, Максим Карпов, Никита Каккоев, Данил Круговой и Николай Прудников.
Матч начнётся через полчаса.