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21.06.2017 18:29

Манчини выпускает против ЦСКА Новосельцева и Панюкова

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против софийского ЦСКА. Эта встреча станет первой для сине-бело-голубых под руководством Роберто Манчини.

С первых минут на поле выйдут:

Вратарь: Юрий Лодыгин

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Хави Гарсия, Доменико Кришито

Полузащитники: Эрнани, Маурисиу, Андрей Панюков, Олег Шатов, Молло

В нападении сыграет Александр Кокорин.

В запасе сине-бело-голубых вратари Максим Рудаков и Егор Бабурин, а также полевые игроки Денис Терентьев, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Ибрагим Цаллагов, Максим Карпов, Никита Каккоев, Данил Круговой и Николай Прудников.

Матч начнётся через полчаса.


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www.forabank.ru
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